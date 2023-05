RANIERI, Possibile panchina col Toro: dal 1' in finale?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'inizio della stagione era dato come l'ultima delle possibilità, e adesso invece, Luca Ranieri, ha ghiotte chances di partire titolare in una delle due finali storiche per la Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, l'ex Salernitana oggi contro il Torino potrebbe restare in panchina ed essere preservato per la finale di Roma dopo, ovviamente, l’ottimo impatto al St. Jakob-Park contro il Basilea giovedì. Stesso destino per Milenkovic, l'unico dei centrali ad avere il posto pressoché assicurato mercoledì.