RANIERI, Perno del futuro. Pronto il rinnovo fino al 2028

Come scrive La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina continua a lavorare sul reparto difensivo. Dopo la cessione di Milenkovic e gli acquisti di Pongracic e di Valentini, in arrivo a gennaio, i viola sono pronti a rinnovare il contratto di Luca Ranieri. Il centrale classe 1999 nelle ultime due stagioni ha avuto una crescita esponenziale e la dirigenza gigliata lo vuole blindare a lungo come fatto con Martinez Quarta. Per il difensore spezzino, che già l'anno passato aveva esteso il suo accodo con la società di Commisso fino al 2026, è infatti pronto un prolungamento di altre due stagioni, fino al 2028, con un ingaggio che dagli attuali 0,8 milioni di euro netti all’anno salirebbe sopra il milione. La prossima settimana il suo agente sarà al Viola Park per parlare con Pradé, Ferrari e Goretti, poi nel giro di qualche settimana potrebbe esserci la fumata bianca definitiva.

Verdo la cessione due giovani prodotti del settore giovanile gigliato come Filippo Distefano, per lui vicino il passaggio in prestito alla Reggiana, e Edoardo Pierozzi. Il fratello gemello di Niccolò, promesso sposo del Palermo, dovrebbe approdare in Serie C al Taranto.