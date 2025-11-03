Live Fiorentina contrariata dal muro contro muro con Pioli, priorità ora ds

19.30 - La Fiorentina al momento non sarebbe contenta del muro contro muro, si aspettava di arrivare ad una soluzione già prima. Al momento non c’è intesa tra le parti e la priorità è trovare il direttore sportivo, i tecnici sondati per ora lo sono in modo esplorativo. C’è anche una remota possibilità che resti Pioli se non si trova una quadra.

18:45 - In queste ore il nome più caldo è diventato quello di Roberto D'Aversa. Dalla sua parte non solo i buoni rapporti della Fiorentina con l'entourage dell'allenatore ma anche la conoscenza di alcuni elementi della rosa. D'Aversa, nell'ultima sfortunata stagione con l'Empoli ha allenato sia Niccolò Fazzini che Mattia Viti mentre a Lecce (avventura finita male per uno scontro con un giocatore del Verona) ha avuto Marin Pongracic e Roberto Piccoli. A Parma infine ha allenato anche Simon Sohm.

18:00 - Aggiornamento per il post Pioli da parte di RaiSport: tra i nomi resta caldo quello dell'ex Torino Paolo Vanoli ma in scia ci sono anche quello di Roberto D'Aversa, l'ultima stagione all'Empoli, e di Alessandro Nesta. Quest'ultimo è retrocesso con il Monza la scorsa sfortunata stagione ma in passato ha fatto bene con Roberto Goretti dirigente, al Perugia e alla Reggiana.

17:00 - I giocatori della Fiorentina lasciano ora il centro sportivo viola di Bagno a Ripoli per far rientro nelle loro case a prendere gli effetti personali per il ritiro, deciso ieri sera dopo la partita. Ma il ritiro al Viola Park prosegue tanto che i giocatori dovranno rientrare per le 20.

16:15 - La Fiorentina continua a lavorare su più fronti: da una parte si cerca la soluzione economica e contrattuale con Pioli, dall'altra si cerca di individuare il nuovo allenatore: spunta anche la candidatura di Roberto Mancini, ex tecnico della Fiorentina prima del fallimento ed ultimo ad aver vinto un trofeo con i viola.

15:20 - Continua la giornata di ritiro al Viola Park della Fiorentina. Ranieri e compagni stanno lavorando in palestra, insieme allo staff tecnico di Stefano Pioli, per una seduta di scarico dopo la sfida di ieri pomeriggio contro il Lecce. Sul fronte risoluzione consesuale ancora la Fiorentina non ha trovato nessun accordo con l'allenatore parmense.

14:34 - Mentre la Fiorentina primavera è in campo ad allenarsi agli ordini di Daniele Galloppa, la dirigenza viola sta continuando a trattare con Stefano Pioli per una possibile rescissione consensuale del contratto. Per adesso però non è stato trovato nessun accordo.

12:55 - Continuano le riflessioni in casa gigliata. Perde peso l'ipotesi Daniele Galloppa come allenatore ad interim.

11:32 - Arriva a ruota anche Martino Vignali, match analyst. Poi Jesse Fioranelli, collaboratore tecnico.

11:23 - Con lui Roberto Peressutti, anch'esso membro dello staff dei preparatori atletici.

11:21 - Arriva al centro sportivo anche Matteo Osti, preparatore atletico nello staff tecnico di Pioli.

11:09 - Ha fatto capolino al Viola Park anche Gianmarco Pioli, figlio dell'allenatore Stefano e membro del suo staff tecnico alla Fiorentina.

10:38 - Intanto al Viola Park ha fatto il suo arrivo Luca Antonelli, vice allenatore della Fiorentina Primavera di Galloppa. Il tecnico in seconda è entrato dall'ingresso della prima squadra.

10:15 - Al momento non è previsto allenamento. La giornata odierna servirà per confrontarsi tra tecnico, dirigenza e squadra. La strada tracciata sembra quella della separazione tra Stefano Pioli e la Fiorentina, probabilmente con esonero o rescissione (l'ipotesi delle dimissioni è la più remota). Se verrà confermato il tutto, sarà il tecnico della Primavera Daniele Galloppa a guidare momentaneamente la squadra.

La Fiorentina si chiude nel suo bunker. Dopo l'amara domenica di ieri, con l'ennesima sconfitta patita per conto del Lecce, sia la squadra che Stefano Pioli e la dirigenza si sono rifugiati dentro al Viola Park in ritiro punitivo, destinato ad andare avanti fino al momento della partenza per Magonza, dove giovedì sera i viola affronteranno il Mainz in Conference League. Da capire il futuro della panchina, con Stefano Pioli che non ha intenzione di dimettersi e starebbe trattando coi dirigenti l'accordo economico per lasciare il suo posto, mentre ci sarà poi da capire l'eventuale sostituto e il nuovo direttore sportivo. FirenzeViola.it seguirà tutto questo direttamente al centro sportivo di Bagno a Ripoli, come Radio FirenzeViola: seguite sui nostri canali ogni notizia e aggiornamento.