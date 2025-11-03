Dagli inviati Società delusa dal muro contro muro con Pioli, avanti con lui? Ora priorità è un ds

Non c'è ancora nessun annuncio da parte della Fiorentina che comunque fa filtrare, come raccolto da FirenzeViola, che non è contenta del muro contro muro con il tecnico Stefano Pioli e si aspettava di arrivare ad una soluzione molto prima. Al momento infatti ancora non c’è intesa tra le parti (club e Pioli appunto) e la società, presidente compreso, sarebbe molto arrabbiata con il tecnico di Parma che non prenderebbe coscienza della situazione. E la priorità ora è trovare il direttore sportivo, maturata in queste ore, dopo la sconfitta con il Lecce visto che prima non era considerata tale. Ecco perché anche i nomi di allenatori usciti in queste ore sono da ritenersi sondati in modo esplorativo. Sarebbe dunque il nuovo ds ad occuparsene e la società vorrebbe annunciarli insieme.

La novità che emerge in serata è anzi che ci sia anche una remota possibilità che resti Pioli, se non si trova una quadra, ma è ancora tutto incerto e sarà il presidente a decidere sull'eventuale esonero o meno. Per quanto riguarda Daniele Galloppa, infine, non ha ricevuto alcuna chiamata o segnale e sta preparando la partita della Primavera.