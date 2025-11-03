Dagli inviati

I giocatori lasciano il Viola Park, il ritiro prosegue dalle 20: le immagini di FirenzeViola

Oggi alle 17:10
Redazione FV
Andrea Giannattasio

I giocatori della Fiorentina lasciano ora il centro sportivo viola di Bagno a Ripoli per far rientro nelle loro case a prendere gli effetti personali per il ritiro, deciso ieri sera dopo la partita. Ma il ritiro al Viola Park prosegue tanto che i giocatori dovranno rientrare per le 20.