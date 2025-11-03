Dagli inviati
I giocatori lasciano il Viola Park, il ritiro prosegue dalle 20: le immagini di FirenzeViola
I giocatori della Fiorentina lasciano ora il centro sportivo viola di Bagno a Ripoli per far rientro nelle loro case a prendere gli effetti personali per il ritiro, deciso ieri sera dopo la partita. Ma il ritiro al Viola Park prosegue tanto che i giocatori dovranno rientrare per le 20.
Pubblicità
Primo Piano
LiveFiorentina in ritiro, giocatori liberi per tre ore, ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina in ritiro, giocatori liberi per tre ore, ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
LiveFiorentina in ritiro, defaticante in palestra per la squadra: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com