Nesta nome nuovo, con Vanoli e D'Aversa: il punto di RaiSport

All'interno del Viola Park si continua a lavorare per scegliere il nuovo allenatore. Tra i nomi resta caldo quello di Paolo Vanoli ma in scia ci sono anche quello di Roberto D'Aversa, l'ultima stagione all'Empoli, e di Alessandro Nesta. Quest'ultimo è retrocesso con il Monza la scorsa sfortunata stagione ma in passato ha fatto bene con Roberto Goretti dirigente, al Perugia e alla Reggiana.