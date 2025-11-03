Nesta nome nuovo, con Vanoli e D'Aversa: il punto di RaiSport
FirenzeViola.it
All'interno del Viola Park si continua a lavorare per scegliere il nuovo allenatore. Tra i nomi resta caldo quello di Paolo Vanoli ma in scia ci sono anche quello di Roberto D'Aversa, l'ultima stagione all'Empoli, e di Alessandro Nesta. Quest'ultimo è retrocesso con il Monza la scorsa sfortunata stagione ma in passato ha fatto bene con Roberto Goretti dirigente, al Perugia e alla Reggiana.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaD'Aversa ha messo la freccia, ecco perché è un nome plausibile per il post Pioli: la sua intervista a RFV
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
LiveFiorentina in ritiro, giocatori liberi per tre ore, ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com