RANIERI, Duello con Zapata con vista sulla Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'andata fu il protagonista della vittoria di misura della Fiorentina contro il Torino, proprio grazie ad un'incornata di testa a pochi minuti dalla fine del match, il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola parla di Luca Ranieri, sinonimo di garanzia per la squadra viola. Complice l'assenza di Martinez Quarta, starà ancora a lui in coppia con Milenkovic, difendere contro un attacco formato da quello Zapata con cui si accenderà un nuovo duello. Per ritornare a tenere la porta inviolata dopo otto gare in Serie A servirà la prestazione dell'andata e forse qualcosa di più, nella speranza che si possano aprire, per Ranieri, anche le porte dell'Italia.