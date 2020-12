RAIOLA, Bernardeschi non è quello dell'anno scorso

In una lunga intervista concessa a Tuttosport, il superagente Mino Raiola ha fatto il punto sui suoi assistiti, parlando del prossimo addio di Pogba dal Manchester United e dei rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic con il Milan (restando però vago su entrambi). Tra questi ha anche Bernardeschi: "Il fantastico giocatore ammirato alla Fiorentina - ha detto Raiola - non può essere quello dello scorso anno. Lo sa lui e lo sanno i bianconeri. Fede è da Juve e lo dimostrerà". Poi ha aggiunto sulla FIFA: "Ho ancora molto da fare, come battermi per i miei calciatori, su tutti i fronti, e questo vuole anche dire battermi contro la FIFA. Negli anni sono cambiati i dirigenti, ma non è cambiato nulla. Se ne sono viste di tutti i colori. Alti maggiorenti arrestati. Accuse di corruzione. Interrogatori di polizia. Avvisi di garanzia e chi più ne ha più ne metta. Ma poi io dico: che cosa fa la FIFA per i giocatori?Nulla. E visto che l’industria del calcio la portano avanti i calciatori, i protagonisti in campo e non i dirigenti nella cosiddetta stanza dei bottoni di Zurigo, perché non cancelliamo questo ente ormai anacronistico?". A proposito del salary cap: "Sarebbe come imporre un limite per le quotazioni dei dipinti di Leonardo da Vinci o Rembrandt. Cosa pretende la FIFA da noi? Perché tagliare le commissioni? Se chiedi ai giocatori cosa vogliono, loro vogliono gli agenti, che li rappresentino e lottino per i loro interessi. Noi cercheremo fino all’ultimo minuto di risolvere la questione, ma posso ribadire fermamente che, se sarà necessario, ricorreremo in tutti i tribunali del mondo e a tutti i livelli. I tempi per fortuna stanno cambiando ed entro un decennio la FIFA non esisterà più".