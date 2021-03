QUI VIOLA, Da Amrabat a Biraghi e Kokorin: il punto

Punto sulle probabili scelte di Cesare Prandelli contro il Milan a cura de La Nazione. Per Sasha Kokorin la visita presso la clinica di Villa Stuart è stata solo una delle tappe del percorso di recupero che ha come obiettivo quello di far tornare il russo a disposizione di mister Prandelli per la ripresa del campionato, dopo la sosta. Sia Biraghi che Amrabat hanno ripreso ad allenarsi col resto del gruppo, difficile però pensare che i due, con appena un paio di sedute nelle gambe, possano essere titolari già contro il Diavolo. Per questo Prandelli - anche in virtù delle ultime prove tattiche - sembra orientato a confermare per gran parte l’undici iniziale che si è imposto al Vigorito. Spazio, quindi, ancora a Caceres sulla fascia destra e a Venuti dalla parte opposta. L’unico avvicendamento che pare già certo è quello tra Castrovilli, pronto a rientrare dal 1’, ed Eysseric. Confermato in attacco il tandem Ribery-Vlahovic.