QUI LAZIO, Milinkovic-Savic in gruppo. Luiz Felipe...

Nuova giornata di lavoro per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, che hanno segnato 15 gol nelle ultime cinque partite (subendone però 11) sono ancora in teorica corsa per un posto in Champions e arrivano a Firenze decisi a continuare il cammino positivo dell’ultimo mese. Si è riunito ai compagni Milinkovic-Savic, tenuto a riposo negli ultimi allenamenti per una gestione delle energie e per tenere sotto controllo qualche problema muscolare. La sua presenza non viene però considerata in dubbio in vista della partita contro la Fiorentina: insieme a Luis Alberto e Correa, Milinkovic costituisce l’ossatura di un reparto centrale capace di mettere a segno ben 25 gol. Ancora allenamento differenziato per Caicedo ed Escalante, verso il forfait per la sfida di sabato mentre chi spera di poter ritrovare la convocazione è Luiz Felipe che ha nuovamente sostenuto l’intera seduta con il resto dei compagni. Probabile la convocazione per il difensore centrale, reduce dall’operazione alla caviglia dello scorso gennaio.