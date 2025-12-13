Franchi verso il sold-out: tifosi viola pronti a spingere la squadra contro l'Hellas

La Nazione oggi in edicola scrive che gli applausi arrivati al termine della sfida contro la Dinamo Kiev rappresentano il miglior viatico in vista della gara di domani contro il Verona. Ancora una volta, il popolo viola risponderà presente sugli spalti.

Se nella gara europea gli spettatori erano stati 8.750, tifosi ucraini compresi, domani alle 15 lo stadio Franchi si prepara a riempirsi. L’obiettivo delle 20.000 presenze non è lontano e potrebbe anche essere superato. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per spingere la squadra di Vanoli verso la prima vittoria in campionato. In quest’ottica, la società viola è venuta incontro ai propri tifosi fin da subito, proponendo tariffe agevolate sui biglietti.

Non è da escludere anche la presenza di alcuni tifosi del Verona, in nome di uno storico gemellaggio tra le due tifoserie. Nelle ultime ore, infatti, un decreto ministeriale ha nuovamente reso libere le trasferte per i sostenitori scaligeri, precedentemente bloccate dopo gli scontri avvenuti a Pisa.