Kean e Gud in gol, il rilancio di Dzeko. La Gazzetta: "Ecco la svolta"

vedi letture

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, giovedì non è successo nulla, ma potrebbe essere cambiato tutto. La sfida con la Dinamo Kiev potrebbe essere la partita-interruttore che cercava Vanoli per accendere la luce della stagione. Fosse altro perché si è rivisto un Moise Kean in crescita assieme a Gudmundsson, oltre a un Dzeko che ha mostrato un rendimento migliore. Il bosniaco ha confermato - scrive la rosea - di poter svolgere molto bene i panni del regista offensivo: il bosniaco è più bravo dei centrocampisti viola a servire i compagni nel momento giusto.

Con l'Hellas Verona dovrebbe però toccare a Gudmundsson che con il ap-in contro la Dinamo si è messo alle spalle le polemiche degli scorsi giorni. E mentre Piccoli deve dimostrare in allenamento di meritare un po’ di spazio, Kouamé può essere l’esterno ideale in caso di svolta tattica: ha la velocità, la fisicità e la tecnica per interpretare bene il ruolo nel 4-2-3-1 senza disinteressarsi della fase difensiva.