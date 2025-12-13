Richardson ora potrebbe restare a gennaio. E Kouame giocare di più

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola scrive come all'improvviso e un po' a sorpresa, la Fiorentina è riuscita a trovare due risorse inaspettate: Amir Richardson e Christian Kouame. Il centrocampista era letteralmente scomparso dai radar salvo riapparire quando il suo destino sembrava scritto a gennaio: il quotidiano riporta come la scelta di schierarlo in campo non sia affatto dettata dalla necessità di "metterlo in vetrina" ma anzi, piace da tempo a Vanoli che lo seguiva anche in Francia. Per questo sia l'allenatore che la società sarebbero felici di trattenerlo anche dopo la sessione invernale di mercato.

E poi Kouame: l’uomo giusto nel momento giusto. Fermo per oltre sei mesi per la seconda rottura del crociato della carriera, il giocatore a Reggio Emilia ha giocato i primi 6’ della sua stagione replicando giovedì. Diventa così l'unico esterno di fatto per Vanoli che nelle prossime partite potrebbe dargli anche più spazio.