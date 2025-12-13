Fiorentina-Verona, Fazzini e Fagioli verso l'ok. Gosens ancora no

La giornata di oggi, dedicata alla rifinitura, chiarirà definitivamente se Paolo Vanoli potrà recuperare almeno uno tra Fazzini, Fagioli e Gosens in vista della sfida di domani contro il Verona. Come riporta La Nazione le sensazioni, però, non sembrano essere cambiate rispetto a metà settimana. Fazzini e Fagioli viaggiano verso la convocazione, mentre per rivedere in campo Gosens servirà ancora un po’ di pazienza. Il rientro del tedesco è infatti più probabile dopo l’impegno di Conference League contro il Losanna.

Intanto, dal Viola Park arriva una notizia incoraggiante. Nella seduta di scarico di ieri – svolta dopo il successo sulla Dinamo Kiev e la cena di squadra, con la Fiorentina rimasta a dormire nel centro sportivo – è emerso che Kean non è in dubbio per la gara di domani. L’attaccante era uscito dolorante dal match europeo, ma si è trattato soltanto di forti crampi, senza conseguenze fisiche.