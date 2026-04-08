Galanti condannato a 1 anno di reclusione per la morte di Astori: i motivi della sentenza

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A distanza di anni dalla morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018, il 13 giugno 2025 è stata pronunciata la condanna per l’ex direttore della Medicina Sportiva di Careggi, il medico Giorgio Galanti (nell’immagine), a un anno di reclusione per falso ideologico. Per lo stesso reato sono stati condannati a otto mesi anche due medici del reparto.

Nelle motivazioni della sentenza si legge: "Nonostante fosse già sotto l’attenzione dell’autorità giudiziaria, per sostenere la propria posizione (Galanti, ndr) non ha esitato a fabbricare un documento falso. Inoltre, non ha agito da solo, ma ha coinvolto nella condotta penalmente illecita due figure apicali del reparto di Medicina dello Sport di Careggi, con la conseguenza di trascinare nella vicenda l’intero reparto e tutti i suoi dipendenti, entrambi pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro delicate funzioni, nonché suoi ex colleghi, una dei quali sua conoscente di lunga data".