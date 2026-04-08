Designazioni arbitrali, Fiorentina-Lazio affidata a Fabbri: al Var c'è Paterna
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Sono da poco state comunicate dall'Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A, il 32°. Fiorentina-Lazio, posticipo del lunedì sera, è stato assegnato all'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Zingarelli e dal quarto uomo Perri. Al Var ci sarà Paterna, mentre l'Avar sarà Aureliano. Questa la squadra arbitrale completa:
FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45
FABBRI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: PERRI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
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