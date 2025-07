Social Dzeko pubblica la prima foto in viola: "Onorato di indossare questa maglia storica"

Dopo le prime parole pronunciate ai microfoni ufficiali della Fiorentina, arriva anche il primo post in viola per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, da oggi ufficialmente un nuovo rinforzo per il club di Rocco Commisso, ha pubblicato una foto sul suo profilo instagram: "Sono onorato di indossare la maglia di un club storico che rappresenta una città incredibile. Adesso non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e di giocare per i nostri tifosi.

Forza Viola" ha scritto Dzeko a corredo di due foto in cui indossa la nuova maglia della Fiorentina.