FirenzeViola Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean verso la panchina, Brescianini torna tra i titolari, a sinistra c'è Gosens

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Buone notizie dalla rifinitura visto che Kean era in gruppo, ma da qui a immaginarlo titolare ce ne corre. La vigilia della sfida di Cremona si porta dietro la convocazione della punta, ottima notizia per Vanoli, tuttavia con un lungo periodo di allenamenti differenziati alle spalle è difficile immaginare che Kean possa partire titolare.

Kean verso la panchina

Molto più facile che a sostituirlo dal primo minuto sia Piccoli, per una staffetta i cui tempi saranno inevitabilmente condizionati dallo svolgimento della gara, e comunque tra i convocati c'è anche Braschi. Insomma non mancano le disponibilità in attacco, per una Fiorentina che comunque schiererà Gudmundsson sulla sinistra e Parisi, favorito su Harrison, sulla destra del tridente.



Brescianini torna tra i titolari

Per il resto a centrocampo il rientro principale rispetto alla serata di coppa è quello di Fagioli, in un centrocampo dove Mandragora è più certo di Ndour di partire titolare. Brescianini è infatti favorito nel ballottaggio, mentre Fabbian resta opzione che il tecnico conta di giocarsi soltanto a partita in corso.

Ancora Gosens in difesa

In difesa non è ancora tempo di rivedere Rugani, visto che la coppia di centrali davanti a De Gea sarà composta da Ranieri e da Pongracic rimasto fuori dalla gara di Conference League. Con Dodò a destra sulla corsia mancina si rivedrà Gosens reduce da una prova incoraggiante come l'ultima, anche sotto il profilo fisico

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Folino, Luperto, Barbieri, Pareyo, Maleh, Thorsby, Zerbin; Bonazzoli, Djuric



FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli