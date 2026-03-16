Fiorentina, tutto in una notte. La Nazione: "Vincere a Cremona vale la salvezza"

Fiorentina, tutto in una notte. La Nazione: "Vincere a Cremona vale la salvezza"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:13Primo Piano
di Redazione FV

"Destino Viola la notte più lunga". Apre così questa mattina la sezione sportiva della Nazione sul tema Fiorentina. "Cuore, gioco, grinta e cattiveria. Vincere a Cremona vale la salvezza", prosegue nel sottotitolo il quotidiano, che in merito alla sfida dello Zini aggiunge: "Facile, sì, addirittura facile, sostenere quanto la squadra di Vanoli dovrà fare sul campo: ovvero vincere la partita e portare a quattro punti la distanza (di sicurezza) proprio dalla Cremonese.

Attaccare, pressare, fare la partita: questa la ricetta, spesso mal interpretata nel corso di questa annata, che la squadra non potrà sbagliare nella notte di Cremona. Dove gli attori (o... ingredienti di questa ricetta ideale) saranno al loro posto per ottenere il massimo".