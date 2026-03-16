Cremonese-Fiorentina, totoformazione: pochi dubbi per Vanoli, davanti tocca a Piccoli

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La Fiorentina arriva a giocarsi la partita più importante della sua stagione, in casa della Cremonese allo Zini, in quello che a tutti gli effetti è uno scontro salvezza, e lo fa puntando su un undici, che, Kean e Solomon a parte (non due assenti qualsiasi, nonostante la presenza di Moise in panchina) vede la presenza di quasi tutti i titolarissimi.

Sono infatti pochi i dubbi che Paolo Vanoli si è portato dietro nell’avvicinamento a questo match, con il ritorno alla difesa quattro che ormai è consolidato dopo la parentesi nefasta di Udine. La linea difensiva sarà composta, come accaduto anche contro il Parma, da Dodò, Pongračić, Ranieri e Gosens, davanti ovviamente a De Gea. Il trittico di centrocampo invece dovrebbe essere formato da Fagioli, Mandragora e il rientrante tra i titolari Brescianini, mentre davanti il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Parisi, Piccoli e Gudmundsson.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina, secondo le principali testate nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli.

La Repubblica (4-3-3): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Piccoli