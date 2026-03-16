Kean, il dolore alla tibia è passato ma andrà in panchina. Tuttosport: "Tocca ancora a Piccoli"

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"Vanoli tira un sospiro di sollievo: Moise Kean ieri si è allenato con la squadra e sarà dunque a disposizione questa sera a Cremona. Il tecnico sa però che, se il dolore alla tibia è passato, il centravanti ha fatto un solo allenamento in due settimane e difficilmente può partire titolare", questo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, che sul tema relativo alla presenza di Moise Kean a Cremona afferma: " Averlo in panchina anche solo per uno spezzone di gara dà fiducia; all’andata al Franchi proprio contro la Cremonese Kean entrò per gli ultimi 8 minuti che gli bastarono per segnare il gol decisivo.

Intanto, sembra destinato a partire titolare ancora Roberto Piccoli che non può sprecare un’altra occasione per mettersi in mostra, dopo gli errori sottoporta fatti contro il Rakow giovedì".