Fiorentina al bivio salvezza, il CorSport: "Sliding door Cremona"

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"Sliding door Cremona", è questo il titolo con cui apre questa mattina il Corriere dello Sport parlando di Fiorentina. " E se ci prova Moise Kean, ci deve provare più che mai la Fiorentina con la Cremonese, scontro diretto a dieci giornate dalla fine che non sarà mai una partita come le altre, mentre somiglia tanto a uno spareggio. - sottolinea il quotidiano, che poi aggiunge - È il momento di dare forza e forma al progetto salvezza, al di là delle considerazioni su quello che è stata finora la stagione, al di là delle valutazioni sul pareggio contro il Parma e l’aggancio per la prima volta alla zona salvezza che hanno fatto discutere per tutta la settimana.

Se De Gea e compagni hanno ottenuto 25 punti in 28 giornate è per motivi precisi che hanno un significato altrettanto definito, eppure stasera allo Zini si annulla tutto: da +4 (vincendo) a -2 (perdendo) rispetto ai grigiorossi di Nicola c’è dentro un orizzonte luminoso da una parte e ce n’è uno nero pece dall’altra. Sì, è uno spareggio".