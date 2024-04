QUARTA, Piace al Napoli: valutazione intorno ai 10 mln

FirenzeViola.it

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Martinez Quarta, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il club partenopeo è alla ricerca di un profilo di primo livello e da mesi ha messo gli occhi addosso al difensore viola, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Ingaggio in perfetta linea parametri napoletani, da appena un milione netto, Martinez Quarta entrerà in estate nel suo ultimo anno di contratto e il costo del cartellino potrebbe scendere intorno ai 10 milioni. De Laurentiis ha ottimi rapporti col presidente della Fiorentina Rocco Commisso ed è probabile che prima della fine del campionato gli farà una telefonata, per capire i margini di manovra.