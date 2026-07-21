Como su Kean, contatti con l'agente. Nazione: "Viola disposti a trattare dai 40-50 mln"

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Il futuro di Moise Kean continua a far discutere dopo la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Nazione, il centravanti della Fiorentina è finito nel mirino del Como, club intenzionato a rinforzare la rosa con un attaccante di primo livello in vista della prossima stagione. L'interesse della società lariana non è una novità assoluta, ma nelle ultime ore avrebbe assunto contorni più concreti grazie alla disponibilità economica del club, pronto a valutare un'offerta per convincere la Fiorentina.

Sempre secondo il quotidiano, la società viola non considera Kean incedibile, ma sarebbe disposta a trattare soltanto davanti a una proposta ritenuta adeguata, compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Al momento, però, non esiste ancora una vera trattativa tra i due club: si registrano soltanto i primi contatti esplorativi tra il Como e l'entourage del giocatore. In assenza di un'offerta soddisfacente, Fabio Grosso sarebbe pronto a ripartire da Kean come punto di riferimento del proprio attacco, pur continuando a valutare sul mercato profili con caratteristiche diverse. I prossimi giorni potrebbero chiarire se l'interesse del Como si trasformerà in una negoziazione concreta.