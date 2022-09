QUARTA, Arrabbiato per la mancata convocazione

Tra i giocatori che sono rimasti a Firenze a lavorare in queste due settimane dedicate alle Nazionali c'è, a sorpresa, Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino ha rilasciato un'interessante intervista a Bolavip.com, in cui ha detto la sua sulla mancata convocazione del CT dell'Argentina Scaloni: "Provo dolore e rabbia per questa scelta, ma rispetto le decisioni di Scaloni, ha pensato che altri stessero facendo meglio in questo momento. Io continuerò a lottare e darò il massimo con la Fiorentina per riconquistarmi la Nazionale e non avere rimpianti per il Mondiale. Per questo devo continuare a giocare con continuità.

Non mi sono sentito con Scaloni. Qualche settimana fa è venuto qua Walter Samuel ed ha parlato con me e Nicolas Gonzalez, ma non mi aveva accennato niente. Adesso devo pensare a lavorare: la mia testa è alla Fiorentina, da qui passa la mia riconquista della Nazionale. Ripeto, mi fa male, perché sono stato parte integrante del gruppo della Copa America e delle Qualificazioni al Qatar, rimanere fuori dal Mondiale sarebbe terribile, ma in quel caso sosterrò comunque i miei compagni".