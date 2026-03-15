Problema fisico per Fortini. In dubbio la sua convocazione per domani sera

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In vista della gara di domani sera a Cremona, autentico scontro diretto per la salvezza, Paolo Vanoli si porta dietro più di qualche dubbio. Il più ingombrante riguarda chiaramente le condizioni fisiche di Moise Kean, ma anche riguardo alla formazione da schierare, il tecnico della Fiorentina dovrà fare i conti con qualche possibile defezione dell'ultimo minuto.

È il caso di Niccolò Fortini, come riporta stamani La Nazione. Il quotidiano fiorentino scrive che la convocazione dell'esterno classe 2006 è in dubbio, visto che il giocatore è alle prese con un problema fisico accusato durante la sfida di Conference di giovedì scorso contro il Rakow al Franchi - ieri ha fatto degli accertamenti -. Un problema che rischia di tenerlo fuori almeno per la prossima gara. Non si tratta comunque di un dubbio sui primi undici, dato che a destra sarà ben saldo al suo posto Dodo, quanto a un'alternativa al brasiliano che farebbe comodo a gara in corso.