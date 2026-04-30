FirenzeViola Pit-stop Fiorentina, pranzo e giornata in allegria in villa per prepararsi al rush finale

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Mancano quattro partite al termine della stagione e la Fiorentina si prepara al rush finale, Roma, Genoa, Juventus e Atalanta nell'ordine. Una stagione lunga e faticosa per uscire da una situazione complicata. E fare gruppo e squadra non sempre è stato semplice, anche se Ndour ad esempio ha sottolineato a Sky in queste ore che uno dei pregi di Vanoli è stato proprio di voler ricreare uno spirito di gruppo, come trovare il tempo per stare tutti insieme.

Approfittando del giorno libero concesso dal tecnico per domani, non prima di aver fatto una seduta intensissima stamattina, la squadra si è ritrovata in una villa poco distante dal Viola Park per il pranzo e per passare qualche ora in allegria. Lo scorso anno ad esempio Yacine Adli aveva organizzato e messo a disposizione la sua villa, ma quest'anno, con tutti gli allenamenti e le partite, oltre alle preoccupazioni della classifica, è stato più difficile trovare la giornata e il luogo giusti per una "festa" di fine anno. Non perché ci sia qualcosa da festeggiare visto l'obiettivo minimo (quasi) raggiunto, ma per concedersi un po' di svago dopo la lunga maratona per riemergere dai guai, compattandosi e salutandosi nel migliore dei modi.

Presenti tutti i giocatori (l'iniziativa è stata dei senatori ma accolta con favore da tutti) con le famiglie, con gonfiabili e giochi ad hoc per i bambini (piccoli e grandi), ed invitati anche i componenti degli staff anche se molti, tra cui il tecnico, hanno declinato l'invito per lasciare i giocatori più liberi di passare qualche ora in allegria. E come dimostra qualche foto già postata da qualche giocatore, la Fiorentina di ridere e stare insieme ne aveva davvero bisogno.