La Fiorentina concede un permesso a Moise Kean: il comunicato
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La Fiorentina fa sapere sui suoi canali ufficiali che a Moise Kean, non previsto nella gara con la Roma per i problemi alla tibia, è stato concesso un permesso per motivi familiari dal 1 al 4 maggio. Di seguito la nota del club gigliato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30".
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