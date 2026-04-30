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Kean, nessun giallo: in partenza perché diventerà padre per la seconda volta

Kean, nessun giallo: in partenza perché diventerà padre per la seconda voltaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:43Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Permesso speciale per Moise Kean ma… senza giallo. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l’attaccante della Fiorentina ha ottenuto dalla società la possibilità di viaggiare fuori Italia perché diventerà padre per la seconda volta e dunque potrà assistere al parto che lo renderà ancora una volta genitore (Kean è già padre del piccolo Marley, nato nel 2023).

La punta - che chiaramente salterà l'impegno di lunedì contro la Roma - conta di essere a disposizione di Vanoli in tempo per le ultime tre gare della stagione, in particolare tra la gara interna con il Genoa e quella di Torino contro la Juventus.