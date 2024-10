PRIMAVERA, Rubino, Caprini e Braschi: le tre stelline viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive questa mattina in edicola La Nazione, la Fiorentina Primavera dopo otto giornate è da sola in vetta alla classifica. Tanti di questo successo Galloppa lo deve ai tre tenori clase 2006 che giocano in avanti, Riccardo Braschi, Maat Caprini e Tommaso Rubino. I tre sono stati decisivi nell'ultima vittoria prima della sosta per 2-0 contro la Juventus e in generale da inizio anno stanno trascinando la squadra gigliata.

Braschi infatti è già a quota cinque reti in campionato, Rubino oltre ai 4 gol segnati ha fornito anche tre assist come Caprini. Dopo aver visto l'esplosione di Pietro Comuzzo che si è preso il posto da titolare in prima squadra accanto a Luca Ranieri, altro prodotto del vivaio viola, e la conferma tra i grandi di Martinelli, adesso la Fiorentina è pronta a lanciare nel grande calcio altri tre prodotti del settore giovanile.