PRIMAVERA, Ko con tanti rammarichi: addio 1° posto

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

E' finito male lo scontro diretto d’alta classifica per la Fiorentina Primavera. I viola infatti, nel big match del Ricci contro il Sassuolo, sono stati sconfitti per 2-0 con un gol per tempo dei neroverdi che adesso guidano in solitaria la classifica del campionato con 31 punti. Come analizza questa mattina La Nazione, i ragazzi di Galloppa, fermi a quota 30 in piena zona playoff in compagnia di Roma e Inter, hanno giocato nel complesso una buona prova ma sono stati puniti sulle uniche due vere disattenzioni del loro match.

Nel complesso però è stata la Fiorentina la squadra che si è fatta preferire in virtù non solo di un gioco migliore ma anche di una serie di occasioni non concretizzate: tra queste il palo di Tarantino sugli sviluppi di un corner alla mezz’ora.