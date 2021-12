PRIMAVERA, Focolaio Covid, ecco la possibile causa

Focolaio Covid nella Fiorentina Primavera. Come riporta La Nazione, il controllo successivo alla gara contro il Torino ha evidenziato ben sei positività al virus. Un possibile veicolo del focolaio, ma è ovviamente soltanto un’ipotesi - si legge - , potrebbe essere stata la festa in discoteca che i giovani della Fiorentina si sono concessi dopo l’importante successo con i cugini dell’Empoli. Le condizioni dei giocatori non destano fortunatamente preoccupazioni, ma serviranno prudenza e organizzazione in vista del prosieguo del campionato: domenica c’è la SPAL e la gara non sembra a rischio in quanto il numero dei contagiati non è tale da presupporre slittamenti.