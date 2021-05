PRIMAVERA, Crisi senza fine: torna il gol dopo 485'

È una crisi senza fine e a questo punto più che mai preoccupante quella che continua a veder protagonista la Fiorentina Primavera, sconfitta per la sesta volta consecutiva in campionato e sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere (i baby viola sono sempre quart'ultimi, in piena zona playout): al Bozzi, nell’anticipo della 24a giornata, si è imposta la Spal per 2-1 e come spiega questa mattina La Nazione a rendere meno amaro il ko per la formazione di Aquilani ci ha pensato Distefano, che con la rete al 73’ ha interrotto un digiuno da gol in campionato durato ben 485’: ma per la salvezza tutto ciò non può certo bastare.