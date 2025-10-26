Prima fortino, oggi cantiere: Fiorentina, espugnare il Franchi è l'obiettivo

"Fiorentina, il Franchi da espugnare". Giocando con le parole, il Corriere dello Sport sfrutta un titolo che sembra un paradosso, ma descrive i numeri registrati internamente quest'anno: la squadra di Pioli non ha ancora vinto in campionato ed è alle prese con il tabù-Franchi. La formazione viola ha giocato tre partite in campionato a Firenze e le ha perse tutte e tre: 1-3 contro il Napoli, 1-2 contro Como e Roma. Qualcosa di sbalorditivo se si pensa che il Franchi è sempre stato un fortino per la Fiorentina, sin dai tempi in cui si chiamava Comunale. Oggi non è così. La Curva Fiesole un cantiere con pali e tralicci che sbucano qua e là alla base, un pezzo di Tribuna laterale off-limits, quasi mezza Maratona chiusa, la Torre impacchettata non aiutano di sicuro a incutere timore: i (non) risultati ottenuti dalla Fiorentina a Firenze finora sono dipesi da quello che (non) hanno fatto Ranieri e compagni, però davvero l’atmosfera come minimo intristisce se non inibisce proprio, nonostante ci provino a spingere la Curva Fiesole spostata in Ferrovia e tutti gli altri tifosi viola che non possono mai essere comunque più di 21.000.

Però, questo è lo stadio e questo sarà purtroppo a lungo: Pioli e i suoi devono fare buon viso a cattiva sorte, non c’è altra soluzione, e liberarsi mentalmente da quello che li circonda tranne che dal vociare del pubblico amico è indispensabile per poi avere un rendimento differente. Per rendere l'idea, il quotidiano precisa che esiste un unico precedente ed è davvero allarmante, in merito ai dati riscontrati finora con la Fiorentina sconfitta in tutte le prime tre gare giocate in casa in campionato (com'è accaduto quest'anno) e risale addirittura alla stagione 1928-29: quasi cent’anni fa, lo stadio di Campo di Marte nemmeno esisteva e la Fiorentina giocava all’ex Velodromo Libertas in via Bellini. Per dire la portata negativa di questo record al contrario: e tra tutti gli obiettivi, “espugnare” il Franchi è il principale per la squadra di Pioli oggi contro il Bologna.