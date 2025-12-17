Dagli inviati Zeidler (All.Losanna): "Per noi una gioia giocare una gara come quella di domani. Antognoni? Menomale non giocherà"

Così il tecnico del Losanna in conferenza stampa Peter Zeidler: “Siamo felici di poter giocare una partita così. La Fiorentina sta vivendo un momento di difficoltà ma resta una squadra di valore con calciatori importanti come Kean e Gudmundsson. Punteremo anche sui nostri tifosi che domani saranno in 12.000”

La qualificazione?: “Non voglio fare calcoli, le statistiche non contano, quel che c’interessa è proseguire il nostro cammino ed essere ancora in Europa a primavera.

L’importanza della partita per i viola? “Mi rimetto a cosa ha detto Gosens, e sono convinto che la Fiorentina non snobberà questo appuntamento. E’ una sfida importante anche per noi nonostante nel nostro campionato il prossimo avversario sia il Lucerna. In questo momento siamo concentrati solo sulla sfida di domani, sperando di arrivare in buone condizioni anche alla prossima gara di campionato”.

Sugli infortunati e sui carichi di lavoro: “Si sapeva che avremmo dovuto gestire un momento della stagione molto impegnativo. La gestione del gruppo comprende comunque tutta La Rosa, perciò sono convinto che i sostituti non faranno rimpiangere gli infortunati”.

Su Antognoni che ha vestito la maglia del Losanna: “Essendo di origine tedesca ricordo bene Antognoni ma anche Tardelli per il Mondiale 1982. Posso dire che conosco il legame che c’è tra Antognoni e Firenze, ma sono felice che domani non possa scendere in campo”.