Fiorentina Primavera, pari in rimonta a Cremona: prima posizione salva
FirenzeViola.it
La Fiorentina Primavera pareggia a Cremona in dieci, recuperando così una situazione resa difficile nel primo tempo dal gol di Bassi al 20' e soprattutto dall'espulsione nel recupero di Bertolini. Nella ripresa anche il tecnico Galloppa prendeva la via degli spogliatoi, espulso, ma al 73' arrivava il gol di Braschi che fa mantenere alla Fiorentina la prima posizione solitaria. L'Inter infatti poteva raggiungerla a quota 30 con una vittoria che sembrava avere in mano fino al 73' quando il Verona ha pareggiato: 3-3 il finale e Inter, come la Roma a -3 dalla Fiorentina.
