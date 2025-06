Prezzi stabili e nuovi posti sbloccati: le novità sulla campagna abbonamenti viola

Per la stagione 2025-2026 della Fiorentina, i prezzi degli abbonamenti resteranno sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Lo scrive Repubblica - edizione Firenze - che dedica una pagina del quotidiano di oggi alla situazione Franchi. Una delle principali novità riguarda la riapertura di alcune zone della Maratona, rese nuovamente disponibili dopo i lavori: tra queste, Maratona Centrale, Parterre Coperto e Scoperto, oltre alla Maratona Laterale. I vecchi abbonati in questi settori potranno chiedere la conferma del proprio posto fino all’8 luglio.

Rimangono invece inaccessibili la Curva Fiesole, la Tribuna Laterale e alcune aree adiacenti alla Fiesole, coinvolte nei cantieri che dovrebbero concludersi nel 2026. Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili in Curva Ferrovia, Maratona e Tribuna lato Ferrovia. Il settore ospiti rimarrà nel consueto "formaggino", con una capienza limitata a 250 posti per la Serie A e mille per la Conference League, come da regolamento UEFA. Saranno mantenute anche le zone di sicurezza tra Maratona e settore ospiti.

La disponibilità complessiva dello stadio supererà i 20mila posti, ma solo metà sarà riservata agli abbonati per permettere la vendita libera per singole partite. Lo scorso anno gli abbonati furono circa 12mila. Non sono previsti aumenti di prezzo, e continueranno le agevolazioni per fedelissimi, over e under. La vendita inizierà con una fase di prelazione per i vecchi abbonati, seguita da una fase libera. Sarà obbligatoria la tessera InViola, rinnovabile online al costo di 20 euro per due anni.