Prestiti viola: non solo Martinelli, Paratici potrebbe valutare di tenere anche Valentini
Uno dei filoni impellenti per quello che riguarda il futuro della Fiorentina e l'agenda di Fabio Paratici, è quello dei prestiti viola, che siano di rientro o da riscattare. Due sicuri di essere riscattati sono Brescianini e Fabbian, che per accordo rimarranno a seguito della salvezza, stessa cosa per Rugani se dovesse raggiungere le 5 presenze da almeno 45 minuti. Per Solomon si vedrà, mentre Harrison tornerà in Inghilterra.
I prestiti di rientro, sottolinea il Corriere dello Sport, rappresenteranno la vera patata bollente. La Fiorentina rischia di dover sistemare sedici giocatori più due, Infantino e Lucchesi, nel caso non si attivassero i rispettivi obblighi di riscatto. Probabilmente qualcuno non rappresenterà un esubero, vedi Martinelli ma forse anche Valentini.
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