PRANDELLI, Mal digerita la partenza dei nazionali

Cesare Prandelli potrà contare sulla sua squadra al completo solo da venerdì. Come riporta La Nazione, il tenico ha mal digerito la fuoriuscita "illegale" dei sei giocatori che hanno scelto a loro rischio (prima di tutto di salute) di aggregarsi alle proprie nazionali, infrangendo le regole imposte dall’ASL ed esponendosi al rischio di una multa da parte della Procura federale. Se per giovedì saranno rientrati Vlahovic, Milenkovic e Amrabat, difficilmente l'allenatore lombardo conoscerà Pulgar, Caceres e Martinez Quarta prima del giorno successivo. E il tempo, in vista del Benevento, stringe.