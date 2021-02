PRANDELLI, Le pagelle attorno al 7. "Sollevato"

E' un Cesare Prandelli sollevato quello che esce dalla partita contro lo Spezia. 3-0 che fa finalmente respirare la squadra viola, che scavalca in classifica proprio i liguri e si proietta a +10 sulla zona salvezza. Queste le pagelle date al tecnico viola, protagonista della sua 100esima vittoria sulla panchina della Fiorentina.

Gazzetta: 7 - Azzecca le sostituzioni giuste e la Fiorentina decolla e può festeggiare un traguardo importante.

Corriere dello Sport: 7 - Se domenica scorsa Ranieri era stato un mago battendo i viola con le sostituzioni, stavolta va detto lo stesso dell'ex CT che festeggia la 100esima vittoria in A con la Fiorentina. Mossa perfetta.

Corriere Fiorentino: 6.5 - Sollevato. Finalmente un gol, anzi due, dalla panchina: dopo un primo tempo soporifero e pieno di cattivi presagi.

FirenzeViola.it: 6.5 - Confermate le indicazioni della vigilia con Venuti a destra e Pulgar in mezzo e con Kouame dietro a Vlahovic, Castrovilli va in panchina. L'assetto molto coperto non favorisce il gioco, anzi lascia metri allo Spezia che nel primo tempo fa la partita e arriva al tiro almeno tre volte. Perso Bonaventura a ridosso dell'intervallo inserisce Castrovilli e poi Eysseric per Kouame. Dopo il gol di Vlahovic esce anche Amrabat per Borja Valero ma è ancora il numero 10 a rendersi decisivo firmando il due a zero. Quando Vlahovic manda in rete Eysseric cala il sipario, entrano anche Caceres e Igor ma le sostituzioni decisive ci sono già state. E se la formazione iniziale, oltre al primo tempo, lasciava più di una perplessità la lettura a partita in corso stavolta è vincente.