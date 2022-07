PRAET, Pronta l'offerta della Viola: ecco quanto

I fari accesi sulla Premier League portano a Dennis Praet, per cui la Fiorentina è pronta a depositare la prima offerta al Leicester. Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che sarà di 7 milioni per assicurarsi il cartellino a titolo definitivo: improbabile che la risposta delle Foxes sia positiva, visto che gli inglesi erano già in parola con il Torino per la cessione della mezzala a fronte di un corrispettivo di 15 milioni, ma i viola - come per Mandragora - sono decisi a restare fino all’ultimo in partita.