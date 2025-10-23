Pradè chiama Italiano, CorSport: "Telefonata pacificatrice. Gradita"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio racconta di una telefonata pacificatrice tra Daniele Pradè e Vincenzo Italiano.

Il tecnico del Bologna era rimasto male per l’attacco del ds viola nei suoi confronti, lo scorso anno, e ha quindi accolto con soddisfazione la sua chiamata. Il dirigente della Fiorentina ha rivolto a Italiano la speranza di poterlo abbracciare domenica prossima al Franchi prima di Fiorentina-Bologna, ma nonostante che le sue condizioni stiano migliorando giorno dopo giorno difficilmente l’allenatore rossoblù potrà esserci, anche perché se da una parte la terapia antibiotica a largo spettro sta producendo effetti più che positivi, da un’altra non sarebbe stato ancora del tutto individuato il batterio che ha provocato la polmonite e di conseguenza non sarebbe stato possibile da parte dei sanitari somministrargli l’antibiotico mirato che impiegherebbe un tempo minore per debellarlo.