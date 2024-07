PORTIERE, Piace Audero. Per la difesa l'obiettivo è Valentini

FirenzeViola.it

Come in ogni sessione estiva di mercato, non manca mai la questione porta in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Daniele Pradè sta cercando di prendere un altro portiere da affiancare a Pietro Terracciano. Non ha convinto quindi Oliver Christensen, sul quale i viola stanno puntando a cederlo in prestito.

I nomi per la porta sono soprattutto di Emil Audero, Thomas Strakosha e Juan Musso dall'Atalanta, quest'ultimo in cerca di titolarità vista l'esplosione di Carnesecchi.

Mentre per la difesa, Pradè vuole almeno due difensori da affiancare a Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri e il giovane Comuzzo. Il nome sul quale punta la società è di Nicolas Valentini del Boca Juniors, difficile da portare a Firenze vista la concorrenza per il centrale argentino.