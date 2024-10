PONGRACIC, Ora la sosta, poi una nuova chance nella difesa a 4

La sosta per le nazionali sarà utile al gruppo viola per recuperare energie e ripartire con lo stesso entusiasmo che ha portato alla vittoria contro il Milan. Tuttavia, come afferma La Nazione, questa pausa potrebbe essere ancora più utile per chi, come Marin Pongračić, sta recuperando da un infortunio. Il difensore croato, si legge, non è stato nemmeno convocato dalla sua nazionale a causa del problema ai flessori che lo affligge dal 21 settembre scorso.

La sensazione è che, al suo rientro, il giocatore troverà una Fiorentina rivoluzionata, con la difesa a quattro invece che a tre, un modulo che a Lecce lo aveva reso uno dei migliori difensori del campionato. Sarà questa la svolta per il croato, che in questo inizio di stagione ha finora deluso le aspettative?