PONGRACIC, L'ultima occasione per prendersi la Viola

Marin Pongracic, acquistato dalla Fiorentina dal Lecce per 16 milioni di euro come sostituto di Milenkovic, ha deluso fino ad ora. Con sole sei presenze tra campionato e coppa e un totale di 334 minuti giocati, il difensore non ha ancora lasciato il segno. Nonostante la fiducia di Palladino ad inizio stagione con la titolarità contro il Parma, da allora è stato relegato a ruoli marginali, con solo brevi apparizioni in Serie A.

I problemi fisici hanno sicuramente inciso, ma anche il peso della maglia potrebbe aver condizionato il suo rendimento. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Raffaele Palladino ora si aspetta risposte concrete dal giocatore, che deve dimostrare di meritare il posto in rosa e risollevare la sua stagione.