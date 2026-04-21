Poesio sul CorFio: "Salvezza vicina, ma il futuro è ancora tutto da scrivere"

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Ernesto Poesio, ha espresso il suo parere su Lecce-Fiorentina all'interno del Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha sprecato a Lecce una grande occasione per chiudere in anticipo il discorso salvezza, facendosi rimontare dopo il vantaggio. Il pareggio resta comunque utile, perché avvicina l’obiettivo in una stagione fin qui deludente. La squadra viola è imbattuta da sei partite, segnale positivo più nei risultati che nel gioco espresso.

La prossima sfida contro il Sassuolo offrirà un altro match point da sfruttare. Nel frattempo, il futuro dell’allenatore Paolo Vanoli resta incerto, tra fiducia del club e dubbi legati alle prestazioni e il direttore sportivo Fabio Paratici sarà decisivo per impostare il nuovo progetto tecnico. Serviranno cambiamenti profondi per tornare competitivi e puntare di nuovo all’Europa".