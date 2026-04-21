A Lecce un punto salvezza, il CorSport: "Viola, ancora un gol subito da palla inattiva"

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Il Lecce si riallinea alla Cremonese, la Fiorentina si mantiene a distanza di tutta sicurezza (+8) dalla coppia appena citata che occupa il terz’ultimo posto e con un'altra giornata strappata dal calendario vede il traguardo avvicinarsi. Questo, rimarca stamani il Corriere dello Sport, ha detto il posticipo della giornata numero 33 al culmine di una partita che bella non poteva essere e bella non è stata, sempre per la cosiddetta importanza della posta in palio.

Bella no, tirata sì: un tempo la Fiorentina, un tempo il Lecce, e pari tutto sommato giusto per le occasioni di qua e le occasioni di là, anche se negli occhi rimane la foga dei padroni di casa che ovviamente avevano più bisogno della vittoria e che hanno segnato il gol del pareggio su calcio d'angolo per il tredicesimo gol subito di testa dalla Fiorentina da palla inattiva. Tanti, troppi.