Zetti su La Nazione: "Missione quasi compiuta. Ora è tempo di ricostruire"

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Questo è il pensiero di Cosimo Zetti, su La Nazione, a proposito della situazione della Fiorentina: "La squadra ha ormai un ampio margine di sicurezza in classifica e, pur senza ancora la certezza matematica, la permanenza in Serie A appare vicina. La prestazione di ieri non è stata brillante, con poche occasioni degne di nota, ma i risultati continuano a consolidare la posizione. Dopo una stagione difficile, spesso vissuta sul filo del rischio, è arrivata una lenta ma significativa ripresa.

Non c’è molto da celebrare, ma l’obiettivo è quasi raggiunto. Ora diventa fondamentale programmare il futuro, ritrovare compattezza e definire una direzione chiara a livello societario e tecnico".