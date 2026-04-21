La Viola si tiene stretto il punto di Lecce. La Gazzetta: "Ndour complice sul gol subito"

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Nella ripresa della sfida di ieri tra Lecce e Fiorentina, sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, i tre cambi di Di Francesco hanno fatto la differenza: il tecnico ha ridisegnato il Lecce con il 4-2- 3-1, arretrando Coulibaly e piazzando Gandelman alle spalle di Stulic, un po’ più vivo diCheddira. Banda a sinistra (con Pierotti che è tornato a destra dopo aver giocato per buona parte del primo tempo dalla parte opposta) ha portato vivacità e cross,il Lecce ha alzato il baricentro e ha cominciato ad attaccare a testa bassa. Doppia occasione per Coulibaly, un tiro da fuori di Ramadani e una grande parata di De Gea su Banda sono stati il preludio al pari di Tiago Gabriel, che al 26’, su calcio d’angolo battuto da Gallo, è saltato tutto solo, con la complicità di Ndour.

Da li Vanoli, che aveva già inserito Solomon per uno spento Gudmundsson, ha fiutato il pericolo e si è coperto passando al 4-5-1 con Fazzini, Fabbian e Brescianini. D’altronde alla sua Viola un punto va benissimo e se lo tiene stretto, soffrendo nel finale come ha imparato a fare decisamente meglio nelle ultime partite.