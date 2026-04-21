Harrison segna e prova a conquistarsi la permanenza: ecco cosa filtra sul suo futuro

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Approdato a Firenze nel mercato invernale col compito di ripopolare il comparto esterni, Jack Harrison dopo appena tre partite è diventato un titolare indiscusso della Fiorentina: dal 14 febbraio in poi ha quasi sempre giocato dal primo minuto, eccezion fatta per le gare contro Rakow, Cremonese e Inter. Complici i problemi fisici di Fabiano Parisi, l’ex Empoli, è riuscito a trovare sempre più spazio e ieri ha trovato a Lecce il suo primo gol in maglia viola, che va ad aggiungersi ai 3 assist serviti fino ad oggi. Il Corriere dello Sport stamani sottolinea che la dirigenza viola, se vorrà, potrà far valere il diritto di riscatto del giocatore concordato con il Leeds United per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Secondo però quanto filtra dal Viola Park, per il momento la società sembra orientata a non attivare l’opzione, conscia di voler puntare su altri profili per la fascia destra. Quindi, a meno di ribaltoni, Harrison tornerà in Inghilterra.

Da parte sua Harrison sarebbe più che entusiasta di poter continuare il percorso in maglia viola. Altrimenti non avrebbe sposato la causa in un momento decisamente più delicato. Si vedrà. Nel frattempo la priorità resta la salvezza.

